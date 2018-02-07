Темнокожий и черноволосый: ученые по ДНК воспроизвели облик первого британца

Ученые из Великобритании смогли восстановить облик мужчины, который жил на островах более десяти тысяч лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Останки древнего жителя Британских островов был найдены в ущелье Чеддар Гордж в английском графстве Сомерсет еще в начале прошлого века. Из-за места находки он получил имя «чеддарский человек».

Ученые Музея естественной истории Лондона проанализировали ДНК и создали реконструкцию внешнего облика чеддарского человека с помощью современных технологий. Образцы ДНК были взяты из костей черепа.

Результаты реконструкции удивили исследователей. Выяснилось, что «первый британец» имел очень темную, практическую черную кожу, черные же волосы и голубые глаза. Ранее ученые склонялись к тому, что десять тысяч лет назад на Британских островах жили люди, скорее напоминающие современных белокожих европейцев.