Трамп поздравил Илона Маска с запуском ракеты-носителя Falcon Heavy

Американский президент Дональд Трамп поздравил руководителя компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

«Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение, наряду с коммерческими и международными партнерами NASA, по-прежнему демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде!», - написал президент США в Twitter.

Запуск состоялся 6 февраля с пускового комплекса во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей ракетой в мире, грузоподъемностью около 64 тонн. Ракета отправила полезную нагрузку, автомобиль Tesla Roadster, на вытянутую околосолнечную орбиту, которая пересекает траектории движения Земли и Марса.

Как сообщил Илон Маск на конференции по итогам пуска, первая ступень центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане и разбилась.