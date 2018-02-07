Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки, пишет The Verge со ссылкой на главу компании Илона Маска.

Согласно заявлению Маска, на ускорители сработал только один из трех двигателей, что привело к падению в воду на скорости 480 км/ч. По плану блок должен был приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Другие два ускорителя Falcon Heavy, которые уже использовавшиеся ранее, успешно и одновременно приземлились на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал в первый испытательный полет.