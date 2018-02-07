Ученые установили скорость сближения Крыма с Россией

Крымский полуостров движется в сторону материковой России со скоростью 32 мм в год. Об этом заявил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктор-математических наук Александр Вольвач, пишет «Крыминформ».

По его словам, специальная система позволила спрогнозировать процессы, которые будут происходить в литосфере в ближайшее время.

«Крым движется в сторону России со скоростью более 32 мм в год — было нами определено и измерено с помощью наших внегалактических возможностей», - отметил он.

Также была разработана программа экологического геодинамического мониторинга полуострова, добавил ученый, она помогает понять, что происходит с Крымом с точки зрения динамики и кинематики. По его словам, в работе участвуют четыре российских телескопа.

Напомним, в октябре 2016 года профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов в октябре 2016 года говорил, что полуостров движется в сторону материковой России со скоростью 2,9 мм в год.