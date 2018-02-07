В США собака украла блины и подожгла дом

В американском городе Саутвик (штат Массачусетс) собака, воруя оставленные на плите блины, устроила пожар, сообщает Bay News 9.

Возгорание произошло, когда хозяев пса не было дома. На кадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как ретривер забирается на плиту, хватает блин и покидает «место преступления». При этом собака случайно включает одну из комфорок. Через какое-то время загорается оставленный на плите предмет и комната наполняется дымом.

К счастью для жильцов, в доме срабатывает пожарная сигнализация, и на место происшествия вовремя прибывают сотрудники экстренных служб. Пожарный департамент Сатвика опубликовал видеозапись инцидента в Facebook и призвал местных жителей соблюдать дополнительные меры предосторожности, чтобы домашние питомцы или дети случайно не устроили пожар дома.