Росгвардия предлагает ужесточить отбор школьных охранников

Росгвардия предлагает ужесточить критерии отбора охраны в российских школах. Об этом рассказал газете «Известия» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Сотрудники ЧОПов должны будут отвечать ряду требований, которые нужно закрепить при проведении конкурсов между охранными предприятиями. Одним из условий работы станет отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы.

Кроме того, необходимо будет иметь наличие лицензии на антитеррористическую охрану объектов, а также подписанное соглашение с Росгвардией и МВД.