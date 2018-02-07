Додон выступил против включения в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции

Предложение о включении в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинев от решения приднестровского вопроса. Такое мнение высказал президент Молдавии Игорь Додон, пишет газета «Известия».

Глава молдавского государства заявил, что курс на сближение с Евросоюзом не поддержат жители Приднестровья. Он считает, что подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Додон уверен, что желание правящей демократической партии закрепить в конституции Молдавии пункт о евроинтеграции носит предвыборный характер и связано с попыткой перетянуть голоса колеблющегося электората. Выборы в парламент страны пройдут в ноябре 2018 года.

«Они понимают: интеграция Приднестровья — это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат», — сказал Додон.