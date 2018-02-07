Создатели «Игры престолов» займутся новыми сериями «Звездных войн»

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс выступят сценаристами и продюсерами новых серий киноэпопеи «Звездные войны», пишет Variety.

Известно, что картины будут стоять особняком от остальных частей саги, в том числе от трилогии Райана Джонсона.

«Мы гордимся этой возможностью, немного боимся ответственности, и нам не терпится приступить к работе, как только будет закончен последний сезон "Игры престолов"», - заявили Бениофф и Уайсс.

Когда фильмы выйдут на экраны, не сообщается.