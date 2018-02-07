Джим Керри требует бойкотировать Facebook из-за «российского вмешательства»
Актер заявил, что продал акции компании и удалил свою страницу в социальной сети.
Фото: Pixabay
Голливудский актер Джим Керри обвинил сотрудников компании Facebook в том, что они не пытаются бороться с неким «российским вмешательством» в американские президентские выборы в 2016 году.
Об этом артист написал в своем микроблоге в Twitter.
Керри призвал инвесторов компании продать свои акции, чтобы выразить таким странным образом свой протест и заявил, что удаляет свою страницу в Facebook.
«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это», - написал он.
Россия неоднократно опровергала голословные обвинения Соединенных Штатов во «вмешательстве» в американские выборы.