Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Twitter видео, запечатлевшее автомобиль Tesla Roadster на орбите Земли.

Данная машина из его личной коллекции была использована в качестве полезной нагрузки при успешном запуске новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, осуществленном 6 февраля.

«Изображение из Центра управления полетом SpaceX. Совершенно очевидно, что на орбите вокруг Земли оказался автомобиль», - написал Маск.

За рулем Tesla Roadster сидит манекен в космическом скафандре, названный Starman, а на приборной панели размещена надпись «Без паники!».