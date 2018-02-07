Новое землетрясение произошло в Тайване

Новое землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера зафиксировано в морской акватории вблизи уезда Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологической центр (CENC).

Подземные толчки зафиксированы 7 февраля в 05:56 по местному времени.

Шестого февраля в 23.50 по местному времени (18.50 по Москве) здесь же произошло землетрясение магнитудой 6,5. Катаклизм привел к разрушениям зданий, погибли два человека, более 140 получили ранения, около 550 домов остались без электричества.