В пяти провинциях Сирии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения режима прекращения огня за сутки в Латакии, Алеппо, Хомсе, Идлибе, Деръа и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Об этом сообщил на брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, шестого февраля «в здание Торгового представительства РФ в Дамаске во время обстрелов попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб».

В центре отмечают, что прекращение боевых действий является неотъемлемым условием для политического урегулирования конфликта в Республике. Благодаря совместным действиям центра, местных органов власти и правоохранителей подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения огня населенных пунктов Джбеб и Хараба провинции Эс-Сувейда и Уади Джубб Китаз провинции Хомс.