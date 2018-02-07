Шведский телеканал показал фильм о существовании допинговой системы в Норвегии

Шведский телеканал SVT показал документальный фильм о существовании организованной допинговой системы в Норвегии, пишет «Известия».

Фильм основан на расследованиях британской газеты Sunday Times о допинге, который могли принимать норвежские лыжники. Сообщается, что в крови спортсменов, сданной на анализ с 2001-го по 2010 годы, были найдены запрещенные вещества.

Журналист SVT Хассе Свенс в фильме рассказыват, что нарушители якобы делали инъекции эритропоэтина, а также переливание крови. Если верить авторам картины, Федерация лыжных видов спорта Норвегии препятствует раскрытию информации о допингсистеме.