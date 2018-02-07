Названа главная причина рака

Стареющая иммунная система является одной из причин образования злокачественных опухолей. К такому выводу пришли ученые Университета Данди в Шотландии, пишет "Известия".

Это объясняется тем, что со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, для развития рака необходимо пять или шесть мутаций.

На основании анализа 2 миллионов случаев заболевания раком среди людей в возрасте от 18 до 70 лет была выведена зависимость между снижением активности иммунитета и возрастающей частотой формирования злокачественных опухолей у людей более старшего возраста.

А основной причиной старения иммунной системы является дисфункция вилочкoвой железы (тимуса), в которой происходит созревание T-клеток. Каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что снижает производство лимфоцитов, распознающих и уничтожающих раковые клетки. Генетики уверены, что стимуляция активности вилочковой железы может усилить профилактику онкологических заболеваний.