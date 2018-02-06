SpaceX впервые запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в первый испытательный полет. Она выведет полезную нагрузку на гелеоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.

Трансляцию в YouTube ведет SpaceX. По оценкам экспертов, запуск Falcon Heavy обошелся компании Илона Маска в 90 миллионов долларов. Предполагается, что ракета-носитель доставит на орбиту Марса автомобиль Tesla Roadster.

Изначально старт был намечен на 21:30 по московскому времени, однако из-за сильного ветра его дважды откладывали.