На Украине предложили заменить традиционное воинское приветствие на «Слава Украине!»

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, предлагающий заменить воинское приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине».

Изменения могут быть внесены в устав внутренней службы Вооруженных сил Украины. Законопроект предложен главой кабинета министров Владимиром Гройсманом.

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине!" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава!"» - сообщается в документе, опубликованном на сайте украинского парламента.

Предполагается, что такое приветствие военнослужащие будут произносить на церемонии передачи боевого знамени подразделению.

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной на территории России «Украинской повстанческой армии» (УПА).