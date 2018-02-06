СМИ: дело о смерти мальчика из Балашихи могут пересмотреть

Рассмотрение дела об аварии в Балашихе, в результате которой погиб шестилетний ребенок, возможно возобновится.

По сообщению «Газеты.ru», отец погибшего мальчика Роман Шимко и признанная виновной Ольга Алисова, которая приговорена к трем годам колонии-поселения, подали апелляции на решение суда.

По информации издания, апелляции поступили в Железнодорожный суд города Балашихи. Ожидается, что в конце этой недели дело будет передано в Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что защита Алисовой от отца ребенка потребовала выплатить 10 млн за клевету.

Дело получило широкую огласку после того, как стало известно, что, по итогам экспертизы, в крови мальчика найдена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения. Позднее в Следственном комитете заявили, что ребенок не был пьян.