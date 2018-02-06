Ученые предсказали глобальную катастрофу из-за миллионов тонн ртути в вечной мерзлоте

В вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось без малого 800 миллионов килограммов ртути, высвобождение которой из-за глобального потепления грозит катастрофой. К такому мнению пришли ученые из Геологической службы США, как сообщается в материале Geophysical Research Letters.

Как говорится в статье, ртуть поступает из атмосферы, после чего связывается с почвенной органикой, а затем вмерзает в лед. Этот вывод ученые сделали, проведя анализ 13 образцов льда, собранных с 2004 по 2012 год, и сравнив их с образцами тундровых почв со всего мира. Оказалось, что в вечной мерзлоте в 10 раз больше ртути, чем в среднем было выброшено в окружающую среду за последние 30 лет.

Учитывая высокое содержание токсичного металла в вечной мерзлоте, его высвобождение при таянии льда крайне опасно. Во время этого процесса ртуть превратится в метилртуть, а это соединение имеет свойство накапливаться в организме и вызывать тяжелые болезни.