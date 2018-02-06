В Балашихе опровергли слухи о переносе сроков рекультивации полигона «Кучино»

Глава подмосковного города Балашиха Сергей Юров опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что сроки рекультивации мусорного полигона «Кучино» якобы переносятся. Об этом сообщает сайт телеканала «360».

Юров отметил, что ни о каком переносе сроков речи идти не может, поскольку все связанные с рекультивацией мероприятия идут по конкретному графику. Более того, сам вопрос о сдвиге сроков вообще никогда не стоял на повестке.

«Нет, эти высказывания не соответствуют действительности. О переносе сроков начала рекультивации не может быть и речи. У нас есть четкий график», - заявил глава Балашихи.

Согласно ранее опубликованной в ряде СМИ информации сдвиг сроков рекультивации известного мусорного полигона в Подмосковье был якобы сдвинут на осень. Как выяснилось, эта информация оказалась ложной.