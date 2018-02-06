В обрушившимся из-за землетрясения на Тайване отеле заблокированы люди

В городе Хуалянь в отеле Marshal, который пострадал в результате землетрясения на Тайване, оказались заблокированы 29 человек.

Об этом сообщает Central News Agency, ссылаясь на экстренные службы.

В 23.50 по местному времени (18.50 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 баллов у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Как сообщают местные СМИ, в результате подземных толчков частично или полностью разрушены несколько зданий, были повреждены мосты, тротуары и дорожное покрытие покрыты глубокими трещинами.

Данных о пострадавших и погибших пока нет. Минобороны Тайваня направило почти 100 военных для оказания помощи в поисково-спасательной операции.