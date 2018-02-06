В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

В Дамаске российское торговое представительство подверглось минометному обстрелу.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел России, в здание попала 120-миллиметровая мина, оно серьезно повреждено. При этом отмечается, что пострадавших и погибших нет.

В сообщении МИД сказано, что внешнеполитическое ведомство осуждает «очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске», которая стала звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни.