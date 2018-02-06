Гореть в мусорном факеле: на полигоне Кучино отлажена система дегазации

Полигон Кучино, который находится в подмосковной Балашихе, будет полностью дегазирован. Раньше мусорный полигон работал на полную мощность, в день на него привозили по 800 груженных доверху КамАЗов. 90% отходов, которые вырабатывали Москва и область, поступало на полигон Кучино.

Система дегазации устроена следующим образом: на вершинах находится 55 скважин для забора химии, которая выделяется внизу при мусорном распаде. Скважины связаны трубами, все они выведены на факел, который сжигает мусор, температура огня в нем составляет 1200 градусов.

Гендиректор компании, проводящей работы по дегазации полигона, Оливер Кайзер рассказал, что выбросы из системы дегазации безопасны.

Ликвидировать полигон попросили жители соседних с ним домов во время прошлогодней прямой линии с президентом Владимиром Путиным. В тот же день на место прибыла комиссия во главе с губернатором, срочно был пересмотрен проект закрытия, который, оказывается, существовал, но избавить местных жителей от пренеприятного соседства хотели в 2022 году. В итоге крайний срок перенесли на 2019 год.