Онищенко запретил мочить манту

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко призвал коллег «не мочить манту». Призыв Онищенко озвучил на церемонии награждения лауреатов премии «За верность науки», сообщает сайт «Комсомольской правды».

Неожиданная просьба была вызвана названием одного из претендентов на премию – телеграм-канала «Намочи манту». Вручая премию научно-популярному каналу «Химия просто», Онищенко вспомнил о названии другого лауреата и в шутку велел коллегам «не вздумать мочить манту».

Перед награждением бывший санитарный врач РФ произнес речь, в которой отметил важность популяризации науки в социальных сетях, поскольку именно там молодежь проводит значительное количество времени. Онищенко отметил, что социальные сети являются «самым первым окопом между обществом и высоким полетом науки».

Премия «За верность науке» организуется Российской академией наук, Московским государственным университетом и Министерством образования и науки РФ. Она вручается 8 февраля, дата приурочена ко Дню российской науки.