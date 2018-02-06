Роухани призвал усилить сотрудничество до полной победы над террористами в Сирии

Усилить сотрудничество до полной победы над террористами в Сирии – с таким призывом выступил президент Ирана Хасан Роухани. Проблему урегулирования конфликта он обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Иранский лидер отметил важность трехстороннего взаимодействия между Тегераном, Москвой и Анкарой в сфере безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также он подчеркнул, что против присутствия иностранных войск в Сирии без разрешения правительства этой страны.