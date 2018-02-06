Суд в Москве арестовал экс-премьера Дагестана на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова на два месяца. Таким образом, экс-премьер региона останется под стражей до 5 апреля.

Гамидов и двое его заместителей, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, были задержаны по подозрению в крупных хищениях. Кроме того, был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Шахабас Шахов.

При обыске у высокопоставленных чиновников были найдены оружие и боеприпасы. В частности, у Гамидова сотрудники правопорядка изъяли золотой пистолет ТТ, «Беретту», пистолет Макарова и два автомата Калашникова, а также боеприпасы к ним.

В Кремле назвали аресты высокопоставленных чиновников в Дагестане продолжением последовательной и целенаправленной работы правоохранительных органов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, происходящее является не политическим кризисом, а системными действиями по борьбе с коррупцией.