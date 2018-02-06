Российскую книгу о самогоноварении признали угрозой для нацбезопасности Украины

Изданную в Российской Федерации книгу о самогоноварении Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины посчитал угрозой нацбезопасности. В результате пособие по производству алкогольных напитков в домашних условиях запретили к ввозу в страну.

«Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу "украшает" георгиевская лента», – сказано на сайте ведомства, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Также уточняется, что книга содержит пропаганду коммунистического режима и «имперских геополитических доктрин».

Подобные меры были введены не только в отношении издания «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки», но и в отношении книг «Патриот» Андрея Рубанова и «По ту сторону вдохновения» Юрия Поляка.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года введен запрет на ввоз российских книг на Украину. Нашим произведениям Украина предпочла письма одного из последователей Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса.