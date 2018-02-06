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Многотонный Ту-204 едва не снесло ветром в Ульяновске

Вадим Синицын
17:12 06.02.2018
Сильный буран едва не унес лайнер длиной 46 метров и весом 58 тонн с площадки авиазавода в Ульяновске.
Многотонный Ту-204 едва не снесло ветром в Ульяновске
Фото: Авиационный комплекс им. Ильюшина Facebook

Сильный ветер сдвинул с места самолет Ту-204 без двигателя весом 58 тонн, который в данный момент стоит у завода «Авиастар-СП» в Ульяновске. Информация об этом появилась на официальной странице Авиационного комплекса имени Ильюшина в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, к повреждениям самолета едва не привел буран, который разыгрался в регионе. Воздушное судно на открытой площадке возле завода едва не покинуло свое место, однако в итоге все обошлось.

«В ночь с 3 на 4 февраля неустановленный снежный буран попытался унести самолет Ту-204, стоявший на открытой площадке авиастроительного завода. Но что-то пошло не так, и ему удалось вызвать только опускание хвостовой части самолета. После чего злоумышленник затих», – написали сотрудники предприятия в Facebook.

На техническое состояние самолета инцидент не повлиял, хвостовое оперение, крылья и фюзеляж остались нетронутыми. Сейчас лайнер вернули в исходное положение.

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