На новой Ленинградской АЭС-2 запущен реактор сверхмощного типа

Первый энергоблок ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Реактор соответствует самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности, сообщает пресс-служба станции.

«Шестого февраля 2018 года реакторная установка нового сверхмощного энергоблока № 1 поколения 3+ Ленинградской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности – менее 1%. В реакторе началась управляемая цепная реакция деления», – уточняют атомщики.

Также сообщается, что аппаратура контроля зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реакторной установки.

В течение ближайшей недели специалисты проведут несколько физических экспериментов для подтверждения надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реактора.

ЛАЭС-2 должна со временем заместить действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК.

Сейчас станция является крупнейшим производителем электроэнергии на северо-западе России. Она вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе.