Lada Vesta стала самой популярной машиной среди россиян

По результатам январских продаж новых легковых машин и LCV Lada Vesta стала самой продаваемой машиной в России. Данная информация следует из сведений Ассоциации европейского бизнеса.

В России в январе этого года было продано 6,696 тысячи машин Lada Vesta, что на 64% больше по сравнению с январем 2017 года. Флагманская модель «АвтоВАЗа» обошла своих ближайших конкурентов – Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Кроме того, по версии ассоциации, Lada Vesta возглавила список из топ-25 самых продаваемых машин.

Второе место рейтинга с минимальным отрывом в 114 автомобилей занимает Kia Rio (+15,6%). На третьей строчке списка расположился еще один бестселлер «АвтоВАЗа», Lada Granta, с результатом 5,315 тысячи реализованных автомобилей (+15%). Далее с более значительным отставанием следует Hyundai Creta – 3,833 тысячи (+49%), и Volkswagen Polo замыкает пятерку лидеров, его результат равен 3,2 тысячи проданных машин, что соответствует росту в 26%.

По брендам картина январских продаж немного отличается. За лидером рынка «АвтоВАЗа» следует Kia, потом Hyundai, Renault и Volkswagen, причем Renault больше остальных из пятерки лидеров нарастил продажи за первый месяц – на 51%.