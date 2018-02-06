Пенсионерка-курильщица рассказала, как ее сдуло ветром с балкона в метель на Сахалине

В конце прошлого года пенсионерка выпала с балкона четвертого этажа в городе Шахтерске на Сахалине из-за сильного урагана. В настоящее время пожилую женщину выписали из больницы, и она рассказала о том, как произошел этот инцидент.

«Как меня снесло с этого балкона, я не помню, я очнулась внизу, не башкой же упала. Я ничего не помню. Летела, рукой задела соседний балкон», – рассказала женщина.

По словам пенсионерки, она получила ранения рук, а также повреждение ребер. Как сказали врачи, с ней все будет в порядке.

Пожилой женщине повезло, так как она приземлилась в сугроб, что смягчило падение. Из-за заснеженных дорог машины скорой помощи не смогли до нее добраться, и пациентку доставили в больницу в ковше экскаватора.