Биржевой индекс Nikkei обрушился вслед за Dow Jones

Основной индекс фондовой биржи Токио Nikkei показал рекордное падение за много лет во вторник, 6 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, биржевой индекс обрушился на 4,73%, причем в течение вторника он опускался еще ниже, вплоть до 7%. Это стало сильнейшем одномоментным падением Nikkei за 18 лет.

Эксперты связывают обрушение индекса Токийской биржи с рекордным падением американского промышленного индекса Dow Jones, который за сутки упал на 4,6%. Это стало антирекордом со времен экономического кризиса 2008 года.

Падение американского фондового рынка за один день уменьшило состояние 500 самых богатых людей мира на 114 миллиардов долларов. Больше всех пострадал основатель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов.