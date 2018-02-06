По Хичкоку: жители города в Техасе сняли на видео нашествие тысяч черных птиц

Жителей города Мескит в американском штате Техас напугало «шоу», устроенное тысячами птиц. Об этом сообщает издание The Sun. Кадры, на которых запечатлена «атака» птиц, доступны на YouTube.

На видеозаписи можно наблюдать, как в небе над дорогой кружат черные птицы, издавая пронзительные звуки. Большинство местных жителей отметили, что в момент наблюдения чувствовали себя персонажами культового фильма ужасов «Птицы» Альфреда Хичкока.

На самом деле птицы, разумеется, не намерены атаковать людей и не представляют опасности. Они каждый год прибывают в район под Мескитом на зимовку, и подобное зрелище не является уникальным для этой местности. Однако жители города признают, что избавиться от гнетущего ощущения при наблюдении этой картины все равно непросто.