Жители Сирии получили гумпомощь от российских мусульман и христиан

Православный священник и исламский муфтий вместе передали гуманитарную помощь, которую для сирийских семей подготовили российские верующие.

«Сформировано около трех тысяч коробок груза (вес такой коробки превышает 25 килограммов) с той целью, чтобы отдельной семье было вручено по одной. В каждой коробке содержится все необходимое, чтобы семья могла какое-то время просуществовать и получать питание», – рассказал секретарь отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям РПЦ МП иеромонах Стефан Игумнов.

Он подчеркнул, что Сирия по праву считается одной из колыбелей цивилизации. Здесь в большом количестве сосредоточены христианские и мусульманские святыни, и даже сейчас, спустя семь лет войны, люди всех конфессий не делят друг друга на своих и чужих.

Гуманитарная акция стала итогом совместной работы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России и Императорского православного палестинского общества. Ее главная цель – не только помочь нуждающимся, но и показать сирийцам, что они не одни.

«Россия – дружественная нам страна. Отстаивает тут интересы, защищает наш народ, и то, что мы увидели в Сочи на конференции, говорит о том, что Россия отстаивает свою позицию на международной арене и будет идти с нами до конца. И мы почувствовали от русского народа любовь, дружбу и взаимопомощь», – рассказал муфтий Дамаска Мухаммед Аднан Аль-Афуни.

Собранная в России помощь будет доставлена не только в Сирию. Сейчас большое число беженцев находится в ливанской долине Бекаа. Туда российская делегация повезет гуманитарный груз в ближайшие дни.