Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара

Загадочный стальной шар диаметром в метр, который упал с неба на перуанский город Лауранкахуани и оставил воронку, содержит надписи на кириллице. Об этом рассказал директор по астрофизике Национальной комиссии по аэрокосмическим исследованиям и разработкам Перу Вальтер Гевара.

По словам перуанского астрофизика, который вместе с коллегами изучил упавший с неба артефакт, были обнаружены еще четыре сферы, а также кусок металла, по форме напоминающий банан. Гевара отметил, что страну происхождения объектов определить не удалось, однако один из них содержит текст на украинском.

«Таким образом, существует всего пять артефактов. Мы не знаем страну их происхождения, только один из них имел надпись. По-видимому, надпись содержит информацию о давлении и объеме сферы. Мы также знаем, что это текст на украинском языке», – рассказал астрофизик.

По версии Гевары и его команды, упавшие артефакты являются фрагментами спутника, который разрушился при входе в атмосферу. Стальные объекты во время падения и прохождения через атмосферу загорелись, и местные жители, наблюдавшие падение, назвали их «огненными шарами». Возможно, артефакты являлись резервуарами для топлива.