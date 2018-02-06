СМИ: президент Польши подписал закон о запрете «бандеровской идеологии»

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинение польского народа в причастности к холокосту.

Как сообщает «Укринформ», после подписания закон направят на рассмотрение Конституционного суда Польши.

Ранее сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за отрицание Волынской резни, пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

Украинский президент Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым, а также призвал Варшаву к диалогу.