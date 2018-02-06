Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу в плохую погоду

Плохую погоду предложили считать уважительной причиной для опоздания россиян на работу. Начальник не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если тот опоздал по причине сложных погодных условий, заявил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», - цитирует Шкловеца ТАСС.

При этом, по словам чиновника, работодатель обязательно должен затребовать у опоздавшего сотрудника письменное объяснение причин задержки.

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