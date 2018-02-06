Пентагон заявил о планах Финляндии закупить у США зенитные ракеты на 730 млн долларов

Финляндия закупит американские ракеты на 730 миллионов долларов. Об удачной сделке сообщили в Пентагоне. Речь идет о поставках противокорабельного и зенитного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Штаты поставят в страну Суоми 130 крылатых RGM-84Q-4 «Гарпун» за 622 млн долларов, а также 68 зенитных ракет комплекса RIM-7 Sea Sparrow за 112,7 млн долларов. Это первая в истории поставка данных систем в Финляндию.

«Гарпуном» Хельсинки планирует вооружить береговые батареи и 4 ракетных катера. А вот Sea Sparrow куплен для новейших финских корветов «Эскадра 2020», которые пока существуют только в проекте.