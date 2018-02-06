Два человека погибли, шесть пострадали при пожаре на востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире в московском районе Новокосино. Об этом сообщил сайту «Звезды» источник в экстренных службах города.

По предварительным данным еще около шести человек пострадали, среди них трое детей. Все они доставлены в больницу. Очевидцы пожара публикуют видео с места происшествия в группе «Подслушано Новокосино» «ВКонтакте». В комментарии к записи говорится, что люди прыгали из окон горящей квартиры.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома 46, корпус два по улице Новокосинская. Площадь пожара составляла около 40 квадратных метров. В настоящее время пламя потушено. О причинах ЧП не сообщается.