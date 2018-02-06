Началось оглашение приговора по делу Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд приступил к оглашению приговора бывшему губернатору региона Александру Хорошавину и его подчиненным. Он и его подчиненные обвиняются в получении взяток, сообщает РИА Новости.

Представитель гособвинения просит для экс-главы региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов штрафа. Всего на скамье подсудимых – четверо обвиняемых по этому делу: его бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

Хорошавина задержали в 2015 году, прямо на рабочем месте. Два года бывший градоначальник провел в СИЗО «Лефортово». У него изъяли квартиры, земельные участки, автомобили, драгоценности и коллекцию часов на сумму больше миллиарда и пишущую ручку за 36 миллионов рублей. Объяснить, откуда деньги, Хорошавин не смог, но свою вину так и не признал.