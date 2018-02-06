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Байдену пригрозили судом в США за оскорбление экс-генпрокурора Украины

Андрей Аркадьев
04:26 06.02.2018
Байден, рассказывая, как добился увольнения экс-генпрокурора Украины, назвал его «сукиным сыном».
Байдену пригрозили судом в США за оскорбление экс-генпрокурора Украины
Фото: Alex Edelman/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Дочь экс-генпрокурора Украины Алина Шокина намерена подать в суд на бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена за то, что тот назвал ее отца «сукиным сыном», когда рассказывал о том, как через киевских властей добился его увольнения с занимаемой должности.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Александр Зуб. Он напомнил, что девушка является гражданкой США, и суд состоится там. Журналист считает, что американца ждет «весьма неприятный процесс» в Соединенных Штатах, где «к вопросу личностных оскорблений относятся более чем щепетильно».

«Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, но и о публичных извинениях, что для политика такого уровня равносильно нокдауну на международной арене», - отметил Зуб.

По словам журналиста, политик избежит наказания, если сможет доказать, что словосочетание «сукин сын» использовалось для связки слов и для эмоционального усиления его высказывания.

24 января Байден, выступая в Совете международных отношений США 24 января, похвастался, что всего за шесть часов вынудил Киев уволить Шокина, пригрозив от имени бывшего президента США Барака Обамы не предоставлять Украине кредитные гарантии.

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