Байдену пригрозили судом в США за оскорбление экс-генпрокурора Украины

Дочь экс-генпрокурора Украины Алина Шокина намерена подать в суд на бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена за то, что тот назвал ее отца «сукиным сыном», когда рассказывал о том, как через киевских властей добился его увольнения с занимаемой должности.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Александр Зуб. Он напомнил, что девушка является гражданкой США, и суд состоится там. Журналист считает, что американца ждет «весьма неприятный процесс» в Соединенных Штатах, где «к вопросу личностных оскорблений относятся более чем щепетильно».

«Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, но и о публичных извинениях, что для политика такого уровня равносильно нокдауну на международной арене», - отметил Зуб.

По словам журналиста, политик избежит наказания, если сможет доказать, что словосочетание «сукин сын» использовалось для связки слов и для эмоционального усиления его высказывания.

24 января Байден, выступая в Совете международных отношений США 24 января, похвастался, что всего за шесть часов вынудил Киев уволить Шокина, пригрозив от имени бывшего президента США Барака Обамы не предоставлять Украине кредитные гарантии.