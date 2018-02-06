Жилой дом загорелся в Приморье: видео

Пожар возник в многоквартирном доме в приморском городе Артем. Площадь возгорания составляет около 500 метров.

ЧП произошло по адресу: улица Кооперативная, дом 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

«Прибыв на место происшествия спустя 2 минуты, огнеборцы приступили к тушению. Наблюдалось открытое горение кровли и верхних этажей дома на площади 500 кв.м.», - говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные тушат пламя, для этого задействован 41 человек и 10 единиц техники. Жильцы дома эвакуированы, для них организовано горячее питание, а также пункт временного размещения на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Артема. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.