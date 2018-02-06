Адвокат Левашова назвал пыткой условия содержания россиянина в изоляторе США

Российскому программисту Петру Левашову, переданному Испанией США на основании обвинений в киберпреступлениях, запретили в тюрьме звонить близким, читать прессу, принимать душ и общаться с другими заключенными. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам адвоката Левашова Игоря Литвака, в камере россиянина есть только кровать и матрас. Задержанному запретили ходить в местный магазин, на прогулки его тоже не выпускают.

«Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой», - приводит издание его слова.Жена Левашова Мария также подтвердила «Известиям», что не может связаться с мужем с прошлой недели.

Левашов был задержан 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США. Американские власти обвиняют российского программиста в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении.