Модель Playboy осталась без носа после операции

Британская модель Хлоя Хан чуть не лишилась носа после неудачной хирургической операции. Последствия ринопластики девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Хирург, который делал ринопластику, удалил ей из носа практически все кости. На фото видно, как при нажатии нос девушки проваливается внутрь лица. Чтобы восстановить носовую перегородку, Хан понадобилась новая операция, для этого специалисты пересадили из уха модели несколько хрящей.

«Мне понадобилась полная реконструкция, для которой хирурги взяли из моего уха восемь хрящей», - написала она.

По словам Хлои, у горе-хирурга, сделавшего ей неудачную операцию, миллионы подписчиков в Интернете. Девушка порекомендовала своим поклонникам обращаться за подобными услугами только к профессионалам своего дела.

Хлоя Хан снималась для журнала Playboy и участвовала в разных реалити-шоу, в том числе в «Х-факторе» и Celebrity Big Broth.