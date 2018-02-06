Популярного в России блогера нашли мертвым в Тирасполе - СМИ

Российского YouTube-блогера Михаила Кирияка, известного под ником The Natakorn, нашли мертвым в его квартире в столице Приднестровья Тирасполе.

Об этом сообщила его жена Кира Кирияк на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, убийцы воткнули нож в спину молодому человеку.

«Тебя больше нет с нами и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты наконец-то счастлив», - написала она.

Подробности происшествия девушка не уточнила. В комментарии к ее посту один из пользователей опубликовал данные, якобы опубликованные из отчета правоохранителей. Но эта информация не подтверждена.

The Natakorn проживал в Тирасполе. Известность в YouTube он приобрел, создавая видеообзоры Minecraft с процессом игры и комментариями самого блогера.