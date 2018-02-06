Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение

Американский промышленный индекс Dow Jones опустился в ходе торгов на 1,175 тысяч пунктов.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-йоркской фондовой биржи. В течение дня индекс упал на 4,6 % и к концу торговой сессии достиг показателя 24345.75.

Данное снижение стало самым большим падением Dow Jones за сутки со времен мирового экономического кризиса 2008 года.