Курс биткоина опустился ниже $7 тысяч
Курс популярной криптовалюты продолжает стремительно падать. Относительно показателей декабря прошлого года, биткоин подешевел почти в 2,8 раза.
Фото: Pixabay
Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился ниже отметки в 7 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Так, вечером пятого февраля за один биткоин давали 6,9 тысяч долларов.
Напомним, что в декабре прошлого года стоимость виртуальной валюты превысила отметку в 16 тысяч долларов, но затем биткоин стал быстро дешеветь.
Второго февраля курс криптовалюты опустился ниже 8 тысяч долларов.