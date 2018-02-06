Курс биткоина опустился ниже $7 тысяч

Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился ниже отметки в 7 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Так, вечером пятого февраля за один биткоин давали 6,9 тысяч долларов.

Напомним, что в декабре прошлого года стоимость виртуальной валюты превысила отметку в 16 тысяч долларов, но затем биткоин стал быстро дешеветь.

Второго февраля курс криптовалюты опустился ниже 8 тысяч долларов.