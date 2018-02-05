Стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций

Трое молодых российских ученых стали лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций. Их имена озвучил помощник президента России Андрей Фурсенко во время пресс-конференции, посвященной упомянутой премии.

Ученые заслужили награды за достижения в разных областях науки, от истории до нано-технологий. Помощник президента отметил, что премия за успехи в гуманитарной науке присуждена впервые за пять лет.

Награды заслужили сотрудник Санкт-Петербургского института истории Николай Башнин за вклад в изучение монастырского строительства и публикацию ряда исторических источников XV-XIX веков, сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Константин Кох, который продвинулся в создании функциональных кристаллов, а также заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин – он разработал ряд наноматериалов для применения в медицине.

Все разработки и достижения упомянутых ученых сыграют важную роль в развитии отечественной науки. В частности, функциональные кристаллы Коха могут быть использованы в высокотехнологических устройства, а разработки Никитина станут основой для развития биомолекулярных систем для тераности – медицинского метода, который предполагает одновременное диагностирование и лечение болезней, в том числе рака.

Премия президент РФ в области науки и инноваций была создана в 2008 году. Размер каждой премии – 2,5 миллиона рублей. На нее могут претендовать молодые ученые не старше 35 лет, чьи разработки могут послужить инновационному развитию социальной сферы, экономики или сферы обороноспособности государства.