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В Севастополе выложили из горящих свечей силуэт сбитого в Сирии самолета Су-25

Андрей Аркадьев
00:47 06.02.2018
Церемония в память о майоре Романе Филипове прошла у мемориала авиаторам-черноморцам.

В Севастополе у мемориала авиаторам-черноморцам прошла акция в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове. Собравшиеся выложили зажженными свечами контур штурмовика Су-25, сбитого в Сирии.

«Пилот Роман Филипов геройски погиб, и мы с товарищами решили возле памятника Авиаторам зажечь свечи в форме контура СУ-25, чтобы почтить его память и показать, что нам не безразлично», - сказал организатор акции севастопольский юрист Карен Тарминян.

Самолет Су-25 был сбит из ПЗРК 3-го февраля во время облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.

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