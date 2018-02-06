В Севастополе выложили из горящих свечей силуэт сбитого в Сирии самолета Су-25

В Севастополе у мемориала авиаторам-черноморцам прошла акция в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове. Собравшиеся выложили зажженными свечами контур штурмовика Су-25, сбитого в Сирии.

«Пилот Роман Филипов геройски погиб, и мы с товарищами решили возле памятника Авиаторам зажечь свечи в форме контура СУ-25, чтобы почтить его память и показать, что нам не безразлично», - сказал организатор акции севастопольский юрист Карен Тарминян.

Самолет Су-25 был сбит из ПЗРК 3-го февраля во время облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами.