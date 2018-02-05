В РВИО обсудили вопрос создания памятника «Советско-польскому братству по оружию»

В Российском военно-историческом обществе прошла встреча с руководством и активистами польского содружества «Kursk». В мероприятии приняли участие исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, научный директор Михаил Мягков, глава содружества «Kursk» Ежи Тыц и известный польский историк Мачей Поремба.

В ходе беседы участники обсудили различные варианты сотрудничества между Россией и Польшей, посвященного сохранению совместного военно-мемориального наследия. Представители РВИО и польские активисты пришли к выводу, что такое сотрудничество необходимо строить, основываясь на общей истории стран. Речь зашла о создании в РФ памятника, посвященного советско-польскому братству по оружию. Идею создания такого мемориала в РВИО озвучивали в 2016 году.

Председатель содружества «Kursk» Ежи Тыц, которое занимается восстановлением памятников советским солдатам, отдавшим жизнь за свободу Польши, также рассказал об идее создать каталог, где будут собраны все памятные места на территории страны. С помощью этого каталога в будущем можно будет восстановить снесенные мемориалы и таблички.

«Есть план сделать каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат. Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Это большая работа - надо объехать всю страну, найти места, где раньше висели таблички, стояли памятники, узнать где они сейчас находятся, и кто разрешил их убрать, и все это описать в каталоге», - отметил Ежи Тыц.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов в ходе встречи также рассказал о важном грядущем событии – подписании соглашения о сотрудничестве между Российским военно-историческом обществом и МИД России. Этот документ позволит формализовать сотрудничество общества и министерства, а также поможет координировать общие усилия государства и общества в вопросе сохранения российского военно-исторического наследия в разных странах.