К зданию Минобороны несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике

Москвичи несут цветы к зданию Министерства обороны в память о пилоте штурмовика Су-25 Романе Филипове, героически погибшем в Сирии.

У памятника «Они сражались за Родину» перед зданием Министерства выставлена фотография летчика, под ней уже лежат десятки букетов.

Штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес, где вступил в неравный бой с террористами. В ходе перестрелки он был ранен, попав в окружение боевиков, летчик подорвал себя гранатой.